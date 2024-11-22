وزارة الخارجية تعرض رؤية مصر في لقائين بالقاهرة وأسيوط

أحمد جمعة

استقبل قطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، مجموعة من الطلاب الُملحقين بمدرسة مؤسسية غير ربحية المشاركين في مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة.

وقد حرص كل من السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية والوزير المفوض/عبيده الدندراوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة وحفظ السلام، على لقاء الطلبة وعرض الدور الريادى الذي تضطلع به مصر في العلاقات متعددة الأطراف ، خاصة في إطار ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين، والتنمية والاقتصاد والبيئة وتغير المناخ، وحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، فضلاً عن شرح آليات العمل داخل المنظمات الأممية بشكل عام.



من جانب آخر، شارك الوزير المفوض أحمد خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون التجمعات السياسية والاقليمية في نموذج محاكاة منظمة التعاون الاسلامي تحت عنوان "العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان"، والذي نظمه طلاب جامعة أسيوط برعاية الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وسفير اندونيسيا في القاهرة لطفي رؤوف وعدد من السادة نواب البرلمان المصري. وتناول نائب مساعد وزير الخارجية أهم ما أسفرت عنه القمة العربية الاسلامية الأخيرة في الرياض، مشيداً بالأداء القوي والحضور المتميز لطلاب جامعة أسيوط واعدادهم الجيد لنموذج المحاكاة، علاوة على تمكنهم اللغوي.



وتأتى هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع مختلف الفئات والشرائح العمرية، وخاصة الشباب، لتعريفهم بالدور المحوري الذي تقوم به مصر بمختلف المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.