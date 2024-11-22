اليوم السابع
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نقابة بتروجت: مهتمون بدعم العنصر البشرى وتعزيز الجوانب المعنوية للعاملين

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:14 ص
نقابة بتروجت: مهتمون بدعم العنصر البشرى وتعزيز الجوانب المعنوية للعاملين أحمد السروجى رئيس اللجنة النقابية بشركة بتروجت
كتبت آية دعبس

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نظمت اللجنة النقابية بشركة بتروجت، يوماً رياضياً ترفيهياً للعاملين وأسرهم لدعم الجوانب المعنوية للعاملين، بحضور رئيس اللجنة النقابية والأمين العام ونائب رئيس النقابة وآمين الصندوق والأمين العام المساعد.

وأكد أحمد السروجى رئيس اللجنة النقابية، أن اللجنة تسعى دائما لدعم الجوانب المعنوية للعاملين من خلال اليوم الترفيهي الذي تم تنظيمه، وعمل دورة في الشطرنج والبلايستيشن والطاولة والدومينو، وتوزيع الجوائز والدروع على الفائزين.

وأضاف السروجى، أن جميع العاملين المشاركين في اليوم الترفيهى أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في اليوم الترفيهي وحرصهم على التوجه بالشكر إلى المهندس وليد لطفى رئيس مجلس الادارة، واللجنة النقابية لمساندتهم الدائمة لهم، وأكدوا على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات من شأنها تشجيعهم على بذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الشركة، وتحقيق أهدافها لكى يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية في مصر والعالم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة واللجنة النقابية بدعم العنصر البشرى وبتعزيز الجوانب المعنوية للعاملين ودعم روح المشاركة وزيادة الترابط فيما بينهم مما يؤثر إيجاباً على بيئة العمل وأداء العاملين والإنتاج.

 







نقابة بتروجيت

احمد السروجى

اللجنة النقابية للعاملين ببتروجيت



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