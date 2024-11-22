مطران الكنيسة المارونية فى مصر: لبنان بلد صغير بمساحته ولكن كبير بتاريخه

كتب: محمد الأحمدى

قال المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية فى مصر إن الوضع السياسى فى لبنان والأيام الصعبة والخلافات بين كافة التيارات السياسية فالكل يدعى الدفاع عن استقلال لبنان ولكن يتناسون أن محبّةٍ الوطن تقوم على التضحية فى سبيله، وعليا رفض الخلافات والإلتزام بالضمير الوطنى.

ووجه رسالة لجميع التيارات السياسية دعونا نعيش بسلام ولا نريد أن نكون متسولين على أبواب السفارات فمصير وطننا على المحك ولابد من المحافظة على الأسس السليمة والعلاقات الإنسانية بيننا البعض.

وذكر أن ذكرى استقلال لبنان تعبير عن محبّةٍ لبلادنا والدعوة لسلامته فبلادنا يحتاج إلى كل مخلص أمين فهى بلد صغير بمساحته لكن كبير بتاريخه وعراقته وقام بفضل دماء الشهداء والمخلصين وأصحاب الهمم وسيبقى هذه الأرض التى أنجبت رجالا عظاما ونتطلع أن يحفظ الله لبنان وبلاد الشرق.