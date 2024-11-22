مصرع شاب سقط أرضا بعد المزاح مع صديقه فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه أرضا واصطدام رأسه بحجر في منطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية تعرض للدفع من جانب صديقه خلال المزاح معه، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب بأحد شوارع الهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شابا خلال المزاح مع صديقه، دفعه بيده فتعرض للسقوط أرضا، واصطدمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وضبط صديق الضحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

