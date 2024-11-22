اليوم السابع
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ضبط كمية لحوم وأسماك وجمبرى فاسدة فى مطعمين بالقاهرة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:00 م
ضبط كمية لحوم وأسماك وجمبرى فاسدة فى مطعمين بالقاهرة أسماك-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مطعمين بالقاهرة وبحوزتهم كميات من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 4 أشخاص) قائمين على إدارة مطعمين كائنين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وقيامهم بتقديم الأرجيلة لحديثى السن ، وعثر بداخل المطعم على مضبوطات أبرزها (كمية من اللحوم والأسماك والجمبرى مختلفة الأنواع "غير صالحة للاستهلاك الآدمى" – 20 أرجيلة – كمية من "علب معسل– الفحم").

 







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