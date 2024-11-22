مدير الصحة العالمية: لا يزال جدرى القرود يشكل حالة طوارئ عامة تثير قلقا دوليا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها: "لقد اجتمعت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (IHR 2005) بشأن ارتفاع مستويات جدرى القرود mpox اليوم، 22 نوفمبر 2024، للمرة الثانية".

وقد قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موافقًا على نصيحة لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية، أن ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القرود mpox لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. واستند القرار إلى العدد المتزايد والانتشار الجغرافي المستمر للحالات، والتحديات التشغيلية في الميدان، والحاجة إلى بناء استجابة متماسكة ومستدامة عبر البلدان والشركاء.

ومن المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل تقرير الاجتماع، بما فى ذلك التوصيات المؤقتة التي أصدرها المدير العام للدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية.

وقد أعلن المدير العام لأول مرة فى 14 أغسطس 2024 أن ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدرى القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى البلدان المجاورة يشكل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على الصعيد الدولى.