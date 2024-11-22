اليوم السابع
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الصحة العالمية تعقد الاجتماع الثانى للجنة الطوارئ بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:27 م
الصحة العالمية تعقد الاجتماع الثانى للجنة الطوارئ بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود مرض جدرى القرود - أرشيفية
كتبت أمل علام

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تعقد منظمة الصحة العالمية الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية (2005) بشأن ارتفاع معدل الإصابة بـ جدرى القرود  mpox

وأوضحت المنظمة فى بيان، إن المنظمة ستعقد اليوم الموافق 22 نوفمبر 2024 الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ المعنية بارتفاع معدل  جدرى القرود، والتي دعا إليها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (IHR 2005).

وفي أعقاب اجتماعها، ستقدم لجنة الطوارئ المشورة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان ارتفاع مستويات جدرى القرود لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.


كما ستستعرض لجنة الطوارئ التوصيات المؤقتة الصادرة لمنظمة الصحة العالمية ودولها الأعضاء.

وسيتم الإعلان عن قرار المدير العام بناءً على توصية لجنة الطوارئ بعد الاجتماع، وسيتم نشر بيان اللجنة، بمجرد صدوره الأسبوع المقبل على وسائل الإعلام.

وأضافت المنظمة ، إنه عقدت لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود mpox 2024 اجتماعها الأول في 14 أغسطس 2024، وفي اليوم نفسه، قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الحدث يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وفي 19 أغسطس 2024، أصدر توصيات مؤقتة للدول الأطراف.

 







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