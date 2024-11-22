ضبط المتهمة بخطف طفل رضيع من والدته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بخطف طفل رضيع من والدته ببولاق الدكرور، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، لعدم إنجابها الذكور، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة، أفادت فيه بتعرض طفلها الرضيع للخطف، واتهمت سيدة مجهولة الهوية بمغافلتها وخطفه.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمة، وبإعداد كمين لها تم القبض عليها، وبحوزتها الطفل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لعدم إنجابها الذكور، ورغبتها في تربية الطفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

