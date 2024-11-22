سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد حالة النظافة بالأحياء

كتبت – مرام محمد

تفقد محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، حالة النظافة والإشغالات وتواجد فرق العمل الميدانية بأحياء إمبابة، والعمرانية، والهرم، والطالبية، ومركز كرداسة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وعاين السكرتير العام للمحافظة، حالة النظافة داخل نفق الكارتون والمنطقة المحيطة بأسفل الطريق الدائري الكائن بحي الهرم ومركز كرداسة.

وتفقد المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، لمتابعة انتظام عمل لجان البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ونسب الإنجاز، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ، بمتابعة انتظام عمل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ضرورة انعقاد اللجان بشكل يومي والتيسير على المواطنين وإزالة أي معوقات.

رافق السكرتير العام لمحافظة الجيزة، خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء المعنية.