اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يؤكد محورية دور مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:01 م
رئيس وزراء إسبانيا يؤكد محورية دور مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان بيدرو سانشيز
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط، حيث أشاد الرئيس بموقف اسبانيا العادل ازاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومن جانبه، اكد رئيس الوزراء الإسباني أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي مكافحة الارهاب والتطرف اقليميا ودوليا، ومحورية دورها ومساعيها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله الى حرب إقليمية شاملة.







السيسي

الرئيس السيسي

اسبانيا

رئيس وزراء اسبانيا

غزة

لبنان

القضية الفلسطينية

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة