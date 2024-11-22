اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:01 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية .

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه .







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