حبس تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول باستخدام دراجة نارية .

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه .