تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى نخيل البلح خلال شهر نوفمبر

كتبت أسماء نصار

‫أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

و تمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتى:

أولا : أهم العمليات



1-قطع السعف اليابس فقط وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على رأس النخلة في الموسم الماضي مع قطع وإزالة الرواكيب (الفسائل الهوائية ).



2- يفضل ترك بقايا العذوق (حوامل السوباطات) حتى تجف طبيعيا للموسم القادم.



3- الاستمرار في عمليات العزيق والتعشيب بهدف تهوية التربة وإزالة أثر تنافس الحشائش مع النخيل في أحواضها.



ثانيا: التسميد



1- إضافة السماد العضوي المعقم والمتخمر جيدا بمعدل (50-75) كجم للشجرة البالغة مع سماد يحتوي العناصر الصغرى بمعدل 150 جم لكل نخلة على أن يقلب مع التربة .



ثالثا: برنامج الري

1– الري بالتنقيط 4 نقاط *8 لتر ساعة شهر نوفمبر 32

2– الرى الفقاعى 2 نقاط * 25 لتر ساعة شهر نوفمبر 100



رابعا: برنامج المكافحة

3– مراقبة وفحص المصائد الفورمونية الضوئية.

4– الاستمرار في مكافحة حشرة الدوباس والحميرة و السوسة الحمراء.

5– مكافحة مرض الخامج “عفن النورات أو خياس طلع النخيل” الذي يمكن أن ينقل من الحقول المجاورة عن طرق الرش على دفعتين الأولى خلال هذا الشهر والثانية بعد مرور شهر.

6- يرش المبيد في قلب النخلة وقمتها، المبيد الفطري المستخدم كاربندازيم 50% 1-2 مل /لتر.

