اليابان تسجل أول ارتفاع في متوسط إصابات كورونا الأسبوعية منذ ثلاثة أشهر

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل أول زيادة في المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا داخل المستشفيات المخصصة منذ ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة الإصابات.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن المتوسط الأسبوعي للإصابات بين نحو 5000 منشأة طبية بلغ 1.90 حالة خلال الأسبوع المنتهي الأحد الماضي، مع تسجيل إجمالي 9406 إصابات جديدة، ما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالأسبوع السابق.



وأشار أكيهيرو ساتو خبير الأمراض المعدية ورئيس عيادة "كارادا" للطب الباطني، إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من الحمى الشديدة والسعال.



وأكد ساتو أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية الأساسية، مشددًا على ضرورة تلقي اللقاحات بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن.



وفي السياق، سجلت حوالي 500 منظمة طبية مخصصة على مستوى اليابان دخول 1175 مريضًا جديدًا إلى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالأسبوع السابق.