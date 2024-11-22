اليوم السابع
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الشرطة البريطانية: الانفجار بالقرب من السفارة الامريكية بلندن نفذه ضباط عن بُعد

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:33 م
الشرطة البريطانية: الانفجار بالقرب من السفارة الامريكية بلندن نفذه ضباط عن بُعد انفجار
كتب محمد شعلان

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قامت الشرطة البريطانية بفرض طوق أمنى حول السفارة الأمريكية فى لندن وتفحص جسما مشبوها قربها، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي، والانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الامريكية نفذه ضباط عن بعد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.

 

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن شرطة العاصمة لندن فجرت طردًا مشبوهًا عثر عليه بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط العاصمة البريطانية في انفجار متحكم فيه تسبب في دوي قوي في المنطقة المزدحمة.

 

أغلقت الشرطة المنطقة بعد أن اقتحم الضباط شارع ناين إلمز لين، ناين إلمز، وقاموا بتطويقها، قبل إحضار الشرطة المتخصصة للتحقيق والتعامل بأمان مع الطرد، وتم اصطحاب العديد من المدنيين من المبنى بعد أن أمضوا أكثر من ساعة ونصف محبوسين بالداخل بواسطة الأبواب الأوتوماتيكية، بينما بقي الموظفون في المبنى.







بريطانيا

الشرطة البريطانية

السفارة الأمريكية

لندن

فحص جسم مشبوه




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