الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز" الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:58 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع فى الشرق الأوسط. السيسي الرئيس السيسي اسبانيا رئيس وزراء اسبانيا عاجل اليوم السابع بلس مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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