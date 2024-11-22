البنك الدولى يقدم مجموعة آليات تمويل لدعم أوكرانيا

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قدم مجموعة البنك الدولى مجموعة من صناديق الائتمان والوسطاء الماليين والضمانات والتمويل المشترك وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا على دعم الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء البنية الأساسية الحيوية.



وذكر بيان صادر عن البنك الدولى أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة فى تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.

ويعتبر صندوق الائتمان للإغاثة والتعافى وإعادة الإعمار والإصلاح هو آلية تمويل ودعم منسقة لمساعدة حكومة أوكرانيا فى دعم قدرتها الإدارية وتقديم الخدمات وإجراء جهود الإغاثة، بجانب التخطيط وتنفيذ أجندة التعافى وإعادة الإعمار المرنة والإصلاح.



كما يدعم صندوق الائتمان للإغاثة والتعافى وإعادة الإعمار والإصلاح المشاريع الإطارية والعمليات الطارئة التى تحشد موارد الشركاء من خلال تصميم مبتكر ومرن.



وتعكس المشاريع احتياجات الإغاثة فى أوكرانيا الموضحة فى تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة وهى مصممة لتكون قابلة للتكيف مع الأحداث على أرض الواقع وقابلة للتطوير لدمج التمويل الإضافى وإحداث تأثير سريع.



ويلعب صندوق الائتمان أيضًا دورًا حاسمًا فى مسار أوكرانيا نحو الإصلاحات، حيث يدعم الأنشطة التى تساعد فى تنفيذ الإصلاحات الموضحة فى مصفوفة الإصلاحات الحكومية.



ويدعم صندوق الائتمان عدة مشاريع مثل برنامج دعم التعافى الزراعى الشامل فى حالات الطوارئ وبرنامج تعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح وبرنامج إصلاح المساكن لتمكين الأشخاص وبرنامج زيادة الوصول إلى التعليم والمرونة فى أوقات الحاجة وبرنامج إصلاح البنية الأساسية اللوجستية الأساسية والاتصال بالشبكة بجانب مشروع ترميم الشتاء وموارد الطاقة فى أوكرانيا.