البنتاجون: لم نر أى مؤشرات بأن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووى فى أوكرانيا

محمد جمال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها لم تر أى مؤشرات بأن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووى فى أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الضربات بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع على الأراضي الروسية أدخلت ملامح صراع عالمي على الصراع في أوكرانيا.



وأضاف بوتين: "أنه منذ هذه اللحظة، كما أكدنا مرارا وتكرارا، اكتسب الصراع في أوكرانيا، الذي أثاره الغرب، عناصر ذات طبيعة عالمية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وقال الرئيس الروسي إن الدفاعات الجوية الروسية صدت جميع الهجمات والصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع أطلقت على منشآت عسكرية في منطقتي كورسك وبريانسك.



وتابع بوتين، أن المنشآت العسكرية الموجودة على أراضي منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين تعرضت للهجوم في 19 نوفمبر بستة صواريخ تكتيكية من طراز ATACMS المصنعة في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق في 21 نوفمبر، خلال هجوم صاروخي مشترك نفذته أنظمة Storm Shadow المصنعة في المملكة المتحدة.

وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية صدت جميع الهجمات.