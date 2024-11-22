البنتاجون: لا نسعى إلى صراع واسع مع روسيا

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج الخميس، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع واسع النطاق مع روسيا الاتحادية.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "لا نسعى إلى صراع إقليمي واسع النطاق، ولا نسعى إلى حرب مع روسيا"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، لكنها لا تنوي إرسال قواتها للمشاركة في الصراع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في خطاب لأفراد القوات المسلحة الروسية والروس لإبلاغهم بالأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، وتدفع العالم بأكلمه نحو صراع شامل".

وشدد على أنه "في حالة تصعيد الأعمال العدوانية، سنرد بشكل حاسم وبطريقة مماثلة"، موصيا النخب الحاكمة في تلك الدول التي لديها خطط لاستخدام قواتها العسكرية ضد روسيا، بأن تفكر بجدية في هذا الأمر.

وفي الوقت ذاته، أكد بوتين أن روسيا مستعدة لحل المسائل الخلافية بالطرق السلمية، وفي الوقت نفسه هي مستعدة لأي تصعيد وحتما سترد في هذه الحالة.

وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ عندما قوضت معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وانسحبت منها من طرف واحد.

وقال: "نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ عندما دمرت من طرف واحد بذرائع واهية في 2019 معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".