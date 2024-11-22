اليوم السابع
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الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:49 م
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إصابة 21 شخصا فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:34 م
إصابة 21 شخصا فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة حادث ميكروباص - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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أصيب 21 شخصا بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة سرفيس عند الكيلو 71 بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين  وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة سرفيس بطريق جناكليس - أبو المطامير عند الكيلو 71 بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.







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