اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف مخاطر الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:10 ص
وزارة الصحة تكشف مخاطر الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى معظم الأحيان، نزلات البرد والزكام سببها فيروسات، والمضاد الحيوي ليس له تأثير عليها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب استخدام المضاد الحيوى عندما يكون ضرورى واستكملت: صرف المضاد الحيوى لابد أن يكون بوصفة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للمريض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية يساعد في ظهور جراثيم مقاومة، وهو ما يجعلنا نواجة صعوبة في العلاج فيما بعد.

وشددت على أهمية رفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لحماية الصحة العامة للأجيال القادمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.
- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

 


 







وزارة الصحة

المضادات الحيوية

الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية

صحة الاجيال

الطبيب



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