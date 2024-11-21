اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة: اتباع نظام غذائى صحى ضرورى للرياضيين.. إنفوجراف

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:00 ص
وزارة الصحة: اتباع نظام غذائى صحى ضرورى للرياضيين.. إنفوجراف إنفوجراف وزارة الصحة
كتبت: سارة وائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت وزارة الصحة ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وسليم للرياضيين، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية بشكل سليم.

وجاء ذلك في منشور لها عبر صفاحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، اليوم الأربعاء، في إطار مبادرة 100 مليون صحة.

ونوهت الوزارة أن اتباع  نظام غذائي صحي يهدف إلى الوصول للأداء الأمثل أثناء التدريب والبطولات وتحقيق الاستشفاء فيما بعد.

وفي ذلك السياق يفضل تناول الوجبات الكبيرة قبل التمرين بـ 3-4 ساعات، وذلك لإعطاء الجسم فرصة كافية لهضم الطعام حيث أن تناول الطعام قبل التمرين مباشرة قد يؤدي إلى عسر الهضم والغثيان مما قد يؤثر على الأداء الرياضي بصورة سلبية، حسب ما ذكر موقع الطبي.

الرياضة و الصحة

إنفوجراف وزارة الصحة







وزارة الصحة

الصحة

الرياضة

نظام غذائي

أهمية اتباع نظام غذائي للرياضيين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة