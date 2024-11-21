وزارة الصحة: اتباع نظام غذائى صحى ضرورى للرياضيين.. إنفوجراف

كتبت: سارة وائل

أوضحت وزارة الصحة ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وسليم للرياضيين، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية بشكل سليم.

وجاء ذلك في منشور لها عبر صفاحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، اليوم الأربعاء، في إطار مبادرة 100 مليون صحة.

ونوهت الوزارة أن اتباع نظام غذائي صحي يهدف إلى الوصول للأداء الأمثل أثناء التدريب والبطولات وتحقيق الاستشفاء فيما بعد.

وفي ذلك السياق يفضل تناول الوجبات الكبيرة قبل التمرين بـ 3-4 ساعات، وذلك لإعطاء الجسم فرصة كافية لهضم الطعام حيث أن تناول الطعام قبل التمرين مباشرة قد يؤدي إلى عسر الهضم والغثيان مما قد يؤثر على الأداء الرياضي بصورة سلبية، حسب ما ذكر موقع الطبي.