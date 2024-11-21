مصرع شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية فى منطقة الناصرية شرق مدينة أسوان، مساء اليوم، الخميس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أسوان ثان، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص لخلافات الجيرة، وأن المشاجرة أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الأمن والتى نجحت فى فض الاشتباكات والسيطرة على الأحداث، وأفادت التحريات الأولية أن أحداث الاشتباكات أسفرت عن مصرع شخصين هما: "مروان أحمد بغدادى، 20 سنة، محمود مصطفى حسن، 21 سنة، بعد إصابتهما بطلقات نارية فى مناطق متفرقة بالجسم".

وأصيب فى الواقعة، 3 أشخاص، هم: "جمال خالد جمال 19 سنة، عبد الرحمن محمد هابش 15 سنة، على شحات يمنى 24 سنة"، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وطلق نارى ، وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل الجثامين الاثنين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.