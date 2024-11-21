اليوم السابع
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مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية يشهد حفل افتتاح مؤتمر الأورام بطب عين شمس

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:17 م
مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية يشهد حفل افتتاح مؤتمر الأورام بطب عين شمس د ضياء زين العابدين ود ايناس عبد الحليم
كتبت أمل علام

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بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، عقد اليوم بالقاهرة المؤتمر الـ 11 لمستشفى علاج الأورام والطب النووي  بطب عين شمس و الذي يعقد في الفترة من 12 الى22 نوفمبر .

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د عوض ود محمد لطيف

شارك فى افتتاح المؤتمر كل من الدكتور ضياء الدين زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لصحة المراة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء.

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د لبنى عز العرب ود على عزمى
 

من جانبها قالت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في خطوط العلاج الحديثة لعلاج السرطان.
يحضر المؤتمر أطباء علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية و مراكز الأورام العالمية، حيث تضم اللجنة العلمية 8 من الخبراء الأجانب من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا والعديد من الدول العربية.

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د لبنى عز العرب رئيس المؤتمر

 

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أطباء علاج الأورام بطب عين شمس

 







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