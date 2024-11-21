محافظ الجيزة: الدولة تعول على سواعد الشباب فى النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها

كتبت – مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها، إذ تمثل فئة الشباب 60% من التعداد السكاني للبلاد، مؤكدًا أن شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة موجها الشكر للسيد الرئيس على دعمه الدائم للشباب.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لـ برلمان الشباب والطلائع بالجيزة لتجسيد نموذج محاكاة لـ مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب، لافتًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقى التدريب والتأهيل الكافي بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة.

وعرض الشباب على محافظ الجيزة اقتراح بتشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة والاطلاع على آراءهم وتطلعاتهم.

وأكد المهندس عادل النجار، على الاستجابة للطلبات والمقترحات المقدمة من الشباب بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من ملفات العمل على رأسها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وشهدت جلسة محاكاة الشباب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي عرضها الشباب التي تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات "النقل - الصحة - التعليم - النظافة - الطرق".

وجاء في طلبات الإحاطة (مشكلة الصرف الصحي ووجود مخلفات بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، وانتشار الكلاب الضالة، الأميه الرقمية، المدارس التكنولوجية).

وأشاد محافظ الجيزة بالصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية في الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة.

حضر اللقاء محمد نور الدين القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وعاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع، وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب، ومحمد المزيكى مسئول برلمان الشباب.