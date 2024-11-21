عامان مع الشغل للمتهمين بالتشاجر والبلطجة بسبب الجيرة بالأميرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة 6 أشخاص بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة وتعطيل حركة المرور.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية كنت، بلاغا بنشوب مشاجرة، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مشاجرة بالاجازات الفارغة، بسبب خلافات الجيرة.

وباحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم، 4 أيام علي ذمة التحقيق، واحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح برئاسة المستشار شهاب عشوش التى أصدرت قرارها السابق.