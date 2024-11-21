عادات يومية تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم وعلامات لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

يبدأ سرطان الفم الذي يتطور في أي جزء من تجويف الفم، بما في ذلك شفتيك أو لثتك أو لسانك أو سقف الفم، في الخلايا الحرشفية، حيث تصبح الخلايا الحرشفية الطبيعية سرطانية عندما يتغير حمضها النووي وتبدأ الخلايا في النمو والتكاثر، هناك العديد من الأسباب وراء هذه الطفرات والتي تشمل التدخين المفرط.

فى هذا التقرير نتعرف على عادات يومية تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم، بحسب موقع تايمز ناو، حيث يصيب سرطان الفم الأشخاص الذين يعانون من قرح الفم التي لا تلتئم، إلى جانب بقع حمراء أو بيضاء في الفم وكتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة.

ويشير سرطان الفم إلى السرطان الذي يتطور في أي من الأجزاء التي يتكون منها الفم أو تجويف الفم، والتي تشمل:

الشفتين

اللثة

اللسان

البطانة الداخلية للخدين

سقف الفم

أرضية الفم

يصيب الأشخاص الذين يعانون من قرح الفم التي لا تلتئم، إلى جانب بقع حمراء أو بيضاء في الفم وكتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة.

يعتقد الخبراء أن التدخين وتناول الكحوليات يظلان من أهم عوامل الخطر - إلى جانب العدد المتزايد من الحالات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الارتفاع المثير للقلق، فإن العديد من الناس لا يدركون الأسباب والعوامل الرئيسية التي تعرضهم لخطر هذا المرض الخطير، مما يجعلهم أقل عرضة لاتخاذ خطوات لتقليل فرص الإصابة به.

عادات تزيد من فرص الإصابة بسرطان الفم

بعض العادات اليومية التي حددها الخبراء قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم تشمل:

ـ وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، إذا كان شخص ما يدخن، فإن خطر إصابته بسرطان الفم يصبح أكبر بحوالي 5-10 مرات من أولئك الذين لا يدخنون.

ويقول الأطباء إن الخطر يتضاعف إذا كان يشرب الكحول أيضًا. سرطان الفم أكثر شيوعًا مرتين أو ثلاث مرات عند الرجال منه عند النساء.

يقترح الخبراء إجراء فحوصات الأسنان المنتظمة إذا كنت تدخن، حيث يمكن اكتشاف أي شيء في وقت مبكر إذا ظهر.

تم ربط استخدام التبغ الخالي من الدخان بخطر الإصابة بسرطان الفم. يحتوي التبغ الخالي من الدخان على مركبات النتروزامين الخاصة بالتبغ والبولونيوم والفورمالديهايد والكادميوم والرصاص والبنزو[أ]بيرين، وهي عوامل مسببة للسرطان.

ـ يرتبط حوالي ثلث حالات سرطان الفم باتباع نظام غذائي غير صحي ونقص العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليصبح بصحة جيدة.

يوصى بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن الكثير من الفاكهة والخضراوات كل يوم. يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الفم.

أظهرت الأبحاث أن تناول الفاكهة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنسبة 48 %، في حين أن تناول مكملات فيتامين سي يمكن أن يقلل من الخطر بنسبة 24 %.

العلامات المبكرة لسرطان الفم التي لا يجب تجاهلها

تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة لسرطان الفم ما يلي:

قروح على شفتيك أو داخل فمك تنزف بسهولة ولا تلتئم في غضون أسبوعين

بقع خشنة أو مناطق متقشرة على شفتيك أو لثتك أو داخل فمك

مناطق في فمك تنزف بدون سبب واضح

خدر أو ألم أو رقة على وجهك ورقبتك أو في فمك تحدث بدون سبب واضح

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك الفك أو اللسان

فقدان الوزن غير المقصود

ألم الأذن

رائحة الفم الكريهة المزمنة.

