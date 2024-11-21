تواريخ هامة بواقعة دهس أحمد فتوح لمواطن بعد حكم الحبس سنة.. التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات مطروح كلمة النهاية فى محاكمة أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، فى واقعة دهس مواطن تحت تأثير المخدرات بالساحل الشمالى، وقضت بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة.

وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها:

ــ "11 أغسطس 2024"، ويشير لتاريخ حدوث الواقعة.

ــ "15 أغسطس 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.

ـ "19 أغسطس 2024"، الجنايات تنظر أولى الجلسات.

ـ "16 سبتمبر 2024"، يشير لتاريخ سانى الجلسات والتى اخلا فيها سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه.

ــ "16 سبتمبر 2024"، ويشير لتاريخ حبس المتهم سنة مع الإيقاف.

وتعود وقائع قضية أحمد فتوح، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقى بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجنى عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، فى يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطى جوهر مخدر الحشيش، فى غير الأحوال المصرح بها قانونى، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجنى عليه "السيد أحمد" وتسبب فى قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلى بحالة أدت إلى الاصطدام بالمجنى عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى، التى أدت إلى الوفاة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتى حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.