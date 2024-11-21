اليوم السابع
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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين "القاهرة ـ نجع حمادى" والعكس من الأحد

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:38 م
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين "القاهرة ـ نجع حمادى" والعكس من الأحد قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

و تقرر اعتباراً من يوم الاحد الموافق 24 /11 / 2024 تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15.

وإعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024تشغيل قطار 993 سوهاج / القاهرة على ان يقوم من محطة نجع حمادى الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى طبقاً للجداول المرفقة .
ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقاً للجداول المرفقه .

قطار اسيوط
قطار اسيوط

 

قطار السد العالى القاهرة
قطار السد العالى القاهرة

 

قطار الفيوم الجيزة
قطار الفيوم الجيزة

 

قطار القاهرة اسيوط
قطار القاهرة اسيوط

 

قطار مكيف
قطار مكيف

 

قطار نجع حمادي القاهرة
قطار نجع حمادي القاهرة

 

 







السكة الحديد

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نجع حمادي

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