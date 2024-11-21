السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، ، بمعاقبة المتهم"م.ط.م ." عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ن.ف.ع" عامل بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه وأمانة سر محمد العربى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بآلة حادة على المجنى عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 8% بالفخذ الأيسر بسبب خلافات بين الطرفين بعد حدوث مشاجرة بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باله حادة مما أحدث له عاهة مستديمة بالفخذ الأيسر.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.