السجن المشدد 10 سنوات لشقيقتين بسوهاج لاتهامهما بضرب سيدة وإجهاضها

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "ف.م.س"وشقيقتها "ن.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بضرب المجنى عليها "ب.م.ع" واجهاضها بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى.

تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليها مما أدى سقوطها على الأرض واجهاضها ، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين فقامت المتهمة الأولى بدفعها نحو باب حديد بقوة وقيام الثانية بضربها بكلتا يديها مما أدى إلى اجهاضها وهى حامل فى شهرين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

