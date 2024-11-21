"الأعلى للإعلام" يضع 5 توصيات لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة.. اعرفها

كتب محمد عبد الرازق

5 توصيات انتهى إليها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، خلال مؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلى للإعلام فى مواجهة الشائعات لمواجهة نشر الأخبار المغلوطة.

1- نشر الوعى لدى الجمهور بكيفية التصرف حيث اكتشاف شائعة أو خبر مغلوط ودور المجلس الأعلى للإعلام فى المتابعة واتخاذ إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تعظيم مفهوم الأمن الإعلامى الاجتماعى لحماية المجتمع من الشائعات، لأن الشائعات فى الفترة الأخيرة أدت إلى جرائم أصابت قطاعات كثيرة من المجتمع، والأمن الإعلام مهم لتامين الأسر والشباب الأكثر استهلاكا لوسائل التواصل من الشائعات والأخبار الزائفة.

3- التنبؤ بالشائعات وةمواسم الشائعات والتعامل معها مبكرا عن طريق ضخ أكبر قدر من المعلومات الخاصة بتلك الفترة، حيث أن هنالك مواسم تنتشر فيها الشائعات مثل بداية المدارس وحصاد بعض المحاصيل الزراعية وأمراض الشتاء فلابد أن تكون هنالك وحدة للتنبؤ بالشائعات.

4- منصة متخصصه للتدقيق فى المعلومات والصور والبحث فى الاخبار الكاذبة ومن الممكن إجراء تدريبات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإعلاميين والمتحدثيين الرسميين عن كيفية الرد على الشائعات والاخبار الكاذبة.

5- التنبيه على الشباب والأسر إلى مخاطر نشر الاخبار الكاذبة والشائعات بدون التأكد من مصدرها.