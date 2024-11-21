إحالة أوراق ربة منزل وسائق لمفتى الجمهورية لاتهامهما بقتل زوج المتهمة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، بإحالة أوراق ربة منزل وسائق، إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما.

كما حددت المحكمة جلسة 21 يناير 2025 للنطق بالحكم، ويأتى ذلك على خلفية قيام المتهمين بقتل زوج الأولي بمساعدة المتهم الثاني بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطاراً من مأمور مركز كفر الدوار بغياب ع.ع.ج 62 عاما بالمعاش.

وكشفت التحريات الأمنية إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل، قام بها زوجته هـ.ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه ف.م.ح 54 عاما.

وبمواجهة المتهمين أعترفا بإرتكاب الواقعة حيث تربطهما علاقة عاطفية، اتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه ودفنه داخل حفرة أسفل منزله.

وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة تمهيدا لاحالتة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.