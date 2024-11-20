اليوم السابع
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7 مستندات مطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:48 م
7 مستندات مطلوبة للموافقة على الإفراج الجمركى.. تعرف عليها وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت: سارة وائل

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نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي، وفي ذلك الصدد يرصد اليوم السابع تلك المستندات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

المستندات المطلوبة:


1. خطاب الموافقة المسبقة علي الاستيراد الصادرة من جهاز شئون البيئة في حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و الخاضعة للرقابة.
2. أصل صورة الشهادة الجمركية بمشتملاتها، وتتضمن تأشيرة الجمارك بالعرض علي جهاز شئون البيئة.
3. فاتورة أصلية معتمدة .
4. بوليصة شحن معتمدة.
5. شهادة المنشأ معتمدة.
6. شهادة المواصفات الفنية معتمدة.
7. البيان المصور (الكتالوج) في حالة المعدات.







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