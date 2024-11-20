وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل لـ8 آلاف ريال شهريًا

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على 21 وظيفة فى مجالات " التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل فى أحد المؤسسات السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

ويتم تقديم طلبات التقديم لشغل تلك الوظائف، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساء، وذلك فى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة".

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة، هي:

- صورة جواز سفر سارى.

- صورة المؤهل.

- السيرة الذاتية.

- الخبرة.

أما الشروط المطلوبة بالنسبة لوظيفتى "التسويق والمبيعات"، فهى:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب.

- وجود خبرة سابقة فى مجال الدعاية والإعلان.

وحول شروط التقديم على وظيفة الشيفات، فهى:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب ويفضل فى مجال السياحة والفنادق.

- أن يكون للمتقدم الموهبة فى تقديم المحتوى الإعلامي.

وأوضحت وزارة العمل، أن الأجور فى هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن مزايا تلك الوظائف: عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى فى حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.