اليوم السابع
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وزارة الصحة: ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى انتشار البعوض

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 10:03 ص
وزارة الصحة: ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى انتشار البعوض ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى انتشار البعوض
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن ارتفاع درجات الحرارة حول العالم تؤدي إلى زيادة انتشار البعوض وبالتالي انتشار الأمراض بشكل أسرع، وهو ما يتطلب من دول العالم أن تتخذ إجراءات للتخفيف من حدة أزمة المناخ للحفاظ على صحة سكان الكوكب.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن تكاتف الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هو مسعى ضروري لمواجهة التحديات العالمية المعقدة التي تتطلب حلولًا منسقة، ولذلك فإن التعاون الدولي يعد الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، إنه بالنظر إلى ما قبل إطلاق مبادرة التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة «ATACH» في COP26 ومقارنته باليوم، فإن هناك العديد من التطورات التي تعطى الجميع الأمل في حاضر ومستقبل أفضل، لافتا إلى الإنجازات التي تشهدها مصر ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وحول العالم من أنظمة صحية جيدة وسلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة، وتمويل أقوى للإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير ألمناخ، ودمج أفضل لقضايا الصحة العامة الملحة في سياسات وخطط المناخ.

وأشار «عبدالغفار» إلى بعض الدروس المستفادة من الإنجازات المشار إليها، والتي تضمنت إدراك أهمية تبادل المعرفة والخبرات، مع التفكير في المسؤولية  المشتركة، مؤكدا أن الاتفاق على أن العمل المناخي لا يمكن أن ينجح إلا من خلال نهج جماعي ومتعدد القطاعات، استنادا إلى مبادئ المساءلة والشفافية والعدالة والإنصاف والتنوع والشمول وحقوق الإنسان.

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى انتشار البعوض
ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى انتشار البعوض

 







وزارة الصحة

البعوض

التغيرات المناخية

ارتفاع درجات الحرارة

ازمة المناخ



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