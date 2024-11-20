هيئة الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد خلال اليوم على فترات متقطعة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى وجنوب البلاد فيعم الاستقرار على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.