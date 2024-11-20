اليوم السابع
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا وأمطار رعدية ببعض المناطق

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا وأمطار رعدية ببعض المناطق حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

 

 







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