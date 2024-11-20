مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال اليومية بطريق بلبيس - الصحراوى، أمام معهد العبور بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول شخص متوفى فيما أصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق بلبيس السلام، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثمان والمصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس، والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.