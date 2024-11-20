اليوم السابع
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محكمة أسرة المنتزه تقضى بخلع بيج رامي من زوجته الثانية بالاسكندرية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:31 م
محكمة أسرة المنتزه تقضى بخلع بيج رامي من زوجته الثانية بالاسكندرية بيج رامى
كتب ـأحمد الزغبي

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قضت محكمة أسرة المنتزه، شرق الإسكندرية بتطليق مي السنهورى من زوجها بيج رامي لاعب كمال أجسام، بطلقة بائنة للخلع، وألزمته بالمصاريف اللازمة.

كانت القضية رقم 7149 لسنة 2024 أسرة المنتزة الإسكندرية ، عندما تلقت محكمة أسرة المنتزة دعوي من مي السنهورى ربة منزل، بدعوي تطليق خلع ضد المدعو " م.م.ح" وشهرته بيج رامي، طبقا لمستندات الدعوي المرفوعة من المدعية.

وقالت مي السنهوري، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، «للتوضيح لن يتم اي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديا وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي والحمدلله على كل شئ».

 

 







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زوجة بيج رامي الثانية

زوجة بيج رامي الاولى




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