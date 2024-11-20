قانون المرور يحدد شروط السلامة لسير الدرجات النارية على الطرق لتجنب الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور فى مواده الخمسة شروط واجب توافرها فى الدراجات النارية ( الموتوسيكل) حتى تكون لائقة للسير على الطرق ومنعا لتهالك الهيكل الخاص بها للحد من الحوادث ومنها:

مادة ( 166)

تسرى على الدراجات النارية أحكام المواد 133، 134،135، 136، 137، 138، 140, 141، 145، 150، 154،151 من هذا اللائحة.ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقا للتصميم الأصلى لها.

مادة ( 167)

يجب أن تزود الدرجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

مادة (168)

لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.

مادة (169)

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية

أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة

أن يكون مزودا بموانع إهتزاز مناسبة كافية

أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية

ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة فى المادة التالية

ألا تستخدم فى نقل الأشخاص مقابل أجر

مادة ( 170)

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة فى المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية فى الصندوق.

أولا: الصندوق الخلفى

ألا يزيد طوله على 150 سم

ألا يزيد عرضه على 120 سم

ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار

ثانيا: الصندوق الجانبى

ألا يزيد طوله على طول الدراجة

ألا يزيد عرضه على 60 سم

ويشترط فى الحالتين إلا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 120 سم.ويجب إلا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظا.