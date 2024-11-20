عصير الموز باللبن.. هل هو آمن أم مضر لجسمك؟

كتبت فاطمة ياسر

الموز باللبن مزيج يحبه الكثيرون، ولكن هل هو مزيج صحى، يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع healthshots، الموز مع الحليب مزيج يحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين د والكالسيوم والبروتين، ونظراً لقيمتهما الغذائية الرائعة، فقد تعتقد أنهما مفيدان لصحتك عند تناولهما معاً، وهناك فوائد صحية بالفعل، ولكن هناك أيضاً آثار جانبية لتناول هذه الفاكهة مع الحليب.

ما هي فوائد تناول الموز مع الحليب؟

- غنية بالعناصر الغذائية

الموز غني بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين ب6، فيحتوي مائة جرام من الموز الناضج على 12.3 ملجم من فيتامين سي و0.2 ملجم من فيتامين ب6 و1.7 جرام من الألياف و326 ملجم من البوتاسيوم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وعند مزجه بالحليب، المليء بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، وستحصل على وجبة صحية ومليئة بالعناصر الغذائية.

- يعزز الهضم

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يسهل هضمها وتعزز صحة الأمعاء، فمن المعروف أن الحليب يحتوي على الكثير من البروبيوتيك الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الإنزيمات الطبيعية الموجودة في الموز مثل الأميليز في معالجة الطعام في الجسم، ونتيجة لذلك، قد يقلل مزيج الموز مع الحليب من الانتفاخ ويساعد في تحسين المشكلات المتعلقة بالإمساك.

- يعزز الطاقة

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ويمكن أن تساعد في منحك دفعة سريعة من الطاقة، ويمكن دعم هذه الدفعة من الطاقة بالحليب بسبب محتوى البروتين الموجود فيه، و لذا، يمكن أن يكون الموز مع الحليب بمثابة وجبة إفطار رائعة أو خيار قبل التمرين، مما سيساعدك على أن تكون نشيطًا ومنتجًا طوال اليوم.

- يدعم صحة العضلات

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات الطبيعية الموجودة في الموز والبروتين الموجود في الحليب في نمو العضلات وإصلاحها عند دمجهما معًا، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بعد التمرين في إصلاح الأنسجة وتعزيز نمو العضلات، وفقًا لبحث نُشر في مجلة The Physician And Sports Medicine في عام 2009. يمكن أن يساعد الموز في توفير الكربوهيدرات لاستبدال مخازن الجليكوجين.

ما هي الآثار الجانبية للموز مع الحليب؟

- قد يكون ضارًا للقلب والكبد

لم يحظ مزيج الموز مع الحليب بإعجاب الجميع، ويُطلق على الموز مع حليب البقر اسم مزيج غير جيد، لأنه قد يكون ضارًا بالجسم، وخاصة القلب والكبد، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الطب التكاملي في عام 2021.

- قد يؤدي إلى زيادة الوزن

مزيج الموز مع الحليب مليء بالسعرات الحرارية، فيحتوي مائة جرام من الموز الناضج على 85 سعرة حرارية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، أما بالنسبة لـ 100 جرام من الحليب كامل الدسم، فإنها تحتوي على 61 سعرة حرارية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، ويمكن أن يسبب زيادة الوزن إذا تم استهلاكهما بكميات زائدة، خاصة إذا تجاوز إجمالي عدد السعرات الحرارية المستهلكة كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم.

- مشاكل المعدة

يحتوي الحليب على اللاكتوز، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مختلفة، فيمكن رؤية أعراض مثل الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة والإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يحدث هذا لأن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز غير قادرين على هضم السكر أو اللاكتوز الموجود في الحليب تمامًا.