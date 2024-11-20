طقس غد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الخميس 21 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة، إلى أن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.