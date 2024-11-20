ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل

كتب محمود عبد الراضي

ضبط أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج – دفتر إستلام نقدية - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – هاتف محمول "يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.