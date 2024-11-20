اليوم السابع
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الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 06:00 م
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حصاد الوزارات.. وزارة التموين: أسواق اليوم الواحد توفر السلع للمواطنين دون وسطاء

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 05:19 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين: أسواق اليوم الواحد توفر السلع للمواطنين دون وسطاء وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب محمد الأحمدى

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وزير العدل

وزاره التضامن

وزاره النقل

رشق القطارات بالحجاره

اسواق اليوم الواحد

الزراعه



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