اليوم السابع
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الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 06:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة فى المنيا

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 05:08 م
الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة فى المنيا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من منافذها المتنقلة تشمل 30 سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء ورفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وبالتنسيق مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وأشار الفولي إلى أن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تفقد اصطفاف المنافذ المتنقلة، والتي يبلغ عددها الاجمالي 35 سيارة من وزارتي الزراعة والتموين، أمام ديوان عام المحافظة، حيث وجه رؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بتوجيه السيارات وتوزيعها على الميادين العامة ومراكز تجمعات المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه الوزارة دفعت بـ 30 سيارة من الجهات الإنتاجية التابعة لها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، قطاع الانتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية، الإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية.

وقال إن السيارات تضم منتجات اللحوم والدواجن والألبان وبيض المائدة، والبقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث يتم طرحها للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل الى 25%.

وأشار الفولي إلى استمرار العمل على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالدفع المستمر المنافذ المتنقلة في جميع المحافظات تباعا، لطرح منتجات الوزارة بأسعار مخفضة، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.


 







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