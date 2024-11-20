جدول امتحان شهر نوفمبر لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحان شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025 للصف الثالث الابتدائي (الفصل الدراسي الأول)، والذي ينطلق الإثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر 2024.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي بالجيزة على النحو التالي:

- الإثنين 25 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 27 نوفمبر 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 28 نوفمبر 2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحان شهر نوفمبر يستهدف جميع صفوف النقل عدا أطفال الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يتم تقييم هؤلاء الطلاب من خلال معلم المادة، لافتة إلى أن اختبار شهر نوفمبر سوف ينطلق في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجارى.

وأوضحت أن أسئلة امتحانات الشهر، تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية التي تم تدريسها بالفعل للطلاب خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن جزئيات الامتحان تشمل مقرر شهر نوفمبر فقط ولا يتم وضع أسئلة من مقرر أكتوبر أو سبتمبر الماضي.