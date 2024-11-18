"تعليم الجيزة" تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر حتى الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م.

وأكدت المديرية في بيان لها أن على جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان الشهر فيما درسه الطلاب من منهج الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لشهر نوفمبر الجارى.

وأشارت إلى أن الامتحانات تكون في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية، مع مراعاة الإجازات الرسمية، ويكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.



امتحان نوفمبر الأول والثانى الثانوى



امتحان نوفمبر الثالث الثانوى



جدول امتحان شهر نوفمبر