اليوم السابع
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انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت ليومين

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:33 م
انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت ليومين الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هناك انسحاب كامل لـ قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت ليومين. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق لـ قطاع غزة وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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