«القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدًا في ساعة نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مدرسة خالد بن الوليد في مخيك النصيرات، على إثرها ارتفع عدد الشهداء إلى 7 شهداء وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة بالنصيرات وشهداء الأقصى بدير البلح.

وأضاف «أبو كويك»، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة عوني الحرثاني في بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، حيث ألقت طائرة مسيرة على ساحة هذه المدرسة التي تأوي النازحين عدد من ال قنابل، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء.





وأكد أن الاحتلال قتل 19 فلسطينيا في 3 غارات، منهم غارة على مدرسة خالد بن الوليد، وغارة أخرى استهدفت خيمة للنازحين في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 أطفال، وكذلك غارة استهدفت منزلا بجوار مدرسة بحي الرمال في غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين.

وأوضح أن عدد الشهداء نتيجة الغارات الثلاث أكثر من 40 شهيدا، متابعا: «20 منهم في غضون أقل من ساعة، بغارات متزامنة على الجنوب والوسط وعلى مدينة غزة، عددا من الشهداء ارتقوا في المحافظة الشمالية التي لا زالت تعيش على وقع التوغل البري الذي يستهدف منطقة جباليا وبيت لاهيا وبين حانون».