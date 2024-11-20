الصحة العالمية توافق على ثانى لقاح لجدرى القرود وتضيفه لقائمة الاستخدام الطارئ

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أضافت لقاح LC16m8 لجدرى القرود إلى قائمة الاستخدام الطارئ.

وأضافت المنظمة أنها منحت قائمة الاستخدام الطارئ (EUL) للقاح LC16m8 لجدرى القرود، مما يجعله ثاني لقاح لجدرى القرود mpox تدعمه منظمة الصحة العالمية بعد إعلان المدير العام عن حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولى (PHEIC) فى 14 أغسطس 2024.

ومن المتوقع أن يسهل هذا القرار زيادة الوصول إلى اللقاحات فى الوقت المناسب فى المجتمعات التى تتزايد فيها حالات تفشى جدرى القرود. وفى عام 2024، تم الإبلاغ عن حالات في 80 دولة، بما فى ذلك 19 دولة في أفريقيا، بناءً على البيانات حتى 31 أكتوبر 2024. وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الأكثر تضررًا، غالبية كبيرة من الحالات المشتبه بها - أكثر من 39000 - بالإضافة إلى أكثر من 1000 حالة وفاة.

وتكتسب الخطوة التى تم اتخاذها اليوم أهمية خاصة بعد أن أعلنت حكومة اليابان أنها ستتبرع بـ3.05 مليون جرعة من لقاح LC16m8، إلى جانب إبر التطعيم المتخصصة، لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذه هى أكبر حزمة تبرعات يتم الإعلان عنها حتى الآن استجابة لحالة الطوارئ الحالية المتعلقة بجرى القرود mpox.

LC16m8 هو لقاح تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة KM Biologics فى اليابان. اجتمعت المجموعة الاستشارية الفنية (TAG) الخاصة بقائمة اللقاحات المسموح باستخدامها لمناقشة نتائج مراجعة لقاح LC16m8، بما في ذلك تقييمات ملاءمة المنتج والبرنامج. أوصت المجموعة الاستشارية الفنية باستخدام اللقاح الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد بجرعة واحدة، من خلال تقنية الوخز المتعدد باستخدام إبرة متشعبة.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتانى، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن إدراج منظمة الصحة العالمية للقاح LC16m8 ضد mpox فى قائمة الاستخدام الطارئ يمثل خطوة مهمة فى استجابتنا للطوارئ الحالية، حيث يوفر خيارًا جديدًا لحماية جميع السكان، بما فى ذلك الأطفال".



وأضافت: إن "اللقاحات هى إحدى الأدوات المهمة للمساعدة فى احتواء تفشى المرض كجزء من استراتيجية استجابة شاملة تتضمن أيضًا تحسين الاختبارات والتشخيص والعلاج والرعاية ومكافحة العدوى والمشاركة والتثقيف داخل المجتمعات المتضررة".

يستند تقييم منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء EUL إلى المعلومات المقدمة من الشركة المصنعة والمراجعة التي أجرتها وكالة الأدوية والأجهزة الطبية (PMDA)، وهي الوكالة التنظيمية اليابانية المسجلة لهذا اللقاح. تم استخدام لقاح LC16m8 فى اليابان خلال تفشيات mpox السابقة وأثبت أنه آمن وفعال.

قامت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (SAGE) المعنية بالتحصين بمراجعة الأدلة المتاحة وأوصت باستخدام لقاح LC16m8 في حالات تفشي المرض لدى الأطفال وغيرهم من المعرضين لخطر التعرض المرتفع لجدرى القرود.

ومع ذلك، لا ينبغي استخدام اللقاحات التي تتكاثر بشكل ضئيل، مثل LC16m8، أثناء الحمل وفي الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. ويشمل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة المصابين بالسرطان النشط، ومتلقى زرع الأعضاء، ونقص المناعة، والعلاج النشط بعوامل مثبطة للمناعة. ويشملون أيضًا الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مع عدد خلايا CD4 الحالى أقل من 200 خلية ميكرولتر.

استعرضت اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بسلامة اللقاحات بيانات السلامة المحدثة بشأن LC16m8 فى 20 سبتمبر 2024 وأوصت بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بتدريب على استخدام الإبر المنقسمة لمنع الإصابات والآثار الضارة. وفى ضوء علم الأوبئة المتغير وظهور سلالات فيروسية جديدة، يظل من المهم جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول سلامة اللقاح وفعاليته فى سياقات مختلفة.

وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة والشركاء العالميين والدول لضمان توافر وإدارة المنتجات المنقذة للحياة الآمنة والفعالة.

فى 13 سبتمبر 2024، قامت منظمة الصحة العالمية بتأهيل لقاح MVA-BN المعدل ضد الجدرى فى أنقرة - بافاريا الشمالية (MVA-BN) ووسعت نطاق استعماله ليشمل الاستخدام لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر فى 8 أكتوبر 2024.